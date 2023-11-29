Располагаемые ресурсы домашнего хозяйства в Беларуси в III квартале 2023 года составили 2189,6 рубля

В Беларуси в III квартале 2023 года располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили 2189,6 рубля в месяц, сообщает Белстат со ссылкой на данные выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни.

При этом, в городах и поселках городского типа располагаемые ресурсы составляют 2309,2 рубля в месяц, в сельских населенных пунктах – 1800,6 рубля в месяц.

Денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство в третьем квартале составили 2092,4 рубля в месяц, из которых 1475,9 рубля (70,5%) приходится на потребительские расходы).

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 37,2%, на покупку непродовольственных товаров – 35,1%, на оплату услуг – 25,2%.

Располагаемые ресурсы – денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство и (или) поступивших из других источников без оплаты, и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.

Потребительские расходы – денежные расходы домашних хозяйств на питание (включая расходы на общественное питание), покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг. В состав потребительских расходов не включаются налоги, материальная помощь и другие расходы, не связанные с потреблением, а также все расходы, связанные с производством сельскохозяйственной продукции в личном подсобном хозяйстве и накоплением (банковские вклады, покупка недвижимости, иностранной валюты и так далее).