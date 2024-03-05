Почти 40% расходов домашнего хозяйства в Беларуси в 2023 году пришлось на еду

Располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство в Беларуси в 2023 году составили 2079,3 рубля в месяц, сообщил Белстат со ссылкой на выборочное обследование домашних хозяйств по уровню жизни.

Ресурсы домашнего хозяйства в городах и поселках городского типа оцениваются в 2191,2 рубля в месяц, в сельских населенных пунктах – 1715,3 рубля в месяц.

Денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили 1988,9 рубля в месяц, из которых 1429,5 рубля (71,9%) приходится на потребительские расходы.

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 38,6%, на покупку непродовольственных товаров – 34,3%, на оплату услуг – 24,5%.

Располагаемые ресурсы – денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство и (или) поступивших из других источников без оплаты, и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.

Потребительские расходы – денежные расходы домашних хозяйств на питание (включая расходы на общественное питание), покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг. В состав потребительских расходов не включаются налоги, материальная помощь и другие расходы, не связанные с потреблением, а также все расходы, связанные с производством сельскохозяйственной продукции в личном подсобном хозяйстве и накоплением (банковские вклады, покупка недвижимости, иностранной валюты и так далее).