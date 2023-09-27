Криптовалютная биржа Binance покинет российский рынок. Бизнес будет продан компании CommEX, стороны уже заключили соответствующее соглашение.

Полный процесс перевода пользователей на новую платформу займет до одного года. В Binance подчеркнули, что все активы существующих российских клиентов надежно защищены.

«Глядя в будущее, мы понимаем, что работа в России несовместима со стратегией соответствия Binance», - заявил директор по обеспечению соответствия Binance Ной Перлман.

В течение следующих нескольких месяцев Binance закроет все обменные сервисы и направления бизнеса в России. Часть регистрации новых пользователей, прошедших KYC в РФ, будет немедленно перенаправлена на CommEX и со временем будет увеличиваться.

Финансовые детали сделки не разглашаются, однако известно, что в результате этой продажи Binance полностью покинет РФ.

«У Binance не будет постоянной доли доходов от продажи, а также у нее не будет возможности выкупить доли в бизнесе», - добавили представители биржи.