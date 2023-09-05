Binance позволит клиентам из РФ вывести активы в случае ухода из страны

Российские пользователи биткоин-биржи Binance смогут вывести средства в случае ухода компании из страны. Об этом пишет Telegram-канал Nakamotonado со ссылкой на службу поддержки.

В саппорте добавили, что на текущий момент вариант закрытия бизнеса в России не является актуальным.

Напомним, в конце августа Binance удалила со своих P2P-платформ находящиеся под американскими санкциями банки «Сбер», «Тинькофф» и «Альфа»

Также биржа запретила россиянам обменные операции с любыми фиатными валютами за исключением рубля.

Представители Binance также заявляли, что изучают в том числе возможность полного ухода из юрисдикции. Однако эксперты назвали такой сценарий «маловероятным».