Ужесточение проверок привело к резкому росту транзита зерна из России через Литву

Ужесточение контроля над ввозом в Литву зерна из России и Беларуси, введенное месяц назад, почти остановило импорт такого зерна в страну, однако его транзит на другие рынки ЕС значительно вырос, сообщила Государственная продовольственно-ветеринарная служба (ГПВС) Литвы.

"После 18 марта мы наблюдаем сокращение импорта из России и Беларуси в Литву на 95%, но мы наблюдаем ввоз в Литву для импорта в другие страны ЕС", - сообщила BNS директор службы Аудроне Микалаускене.

По ее словам, если с 1 января по 18 марта через Литву было перевезено 184 партии зерна на рынки Германии, Дании, Франции, Бельгии, Чехии и других стран ЕС, то с 18 марта по 16 апреля - уже 317 партий.

Микалаускене отметила, что только на прошлой неделе через Клайпедский порт было перевезено 25 партий зерна, предназначенных для рынка Германии.