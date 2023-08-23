Пентагон готов тренировать украинцев на F-16 в США

Соединенные Штаты готовы у себя в стране обучать украинских пилотов на истребителях F-16, заявил представитель Пентагона Патрик Райдер.

По словам представителя Минобороны, США "готовы поддержать учения" на континентальной части Соединенных Штатов, если "будет исчерпана соответствующая способность в Европе".

"Я не могу сейчас сказать, на каких именно базах может происходить обучение, но, конечно, если решение будет принято, и мы будем двигаться вперед, мы обязательно сообщим вам об этом", – уточнил Райдер.

Ранее сообщалось, что США будут обучать украинских пилотов на истребителях F-16, если европейские страны будут отставать от составленного ими графика или если количество летчиков значительно увеличится.

Накануне высокий представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель допустил, что Брюссель примет решение о частичной компенсации расходов государств-членов, которые решили передать Украине истребители F-16.