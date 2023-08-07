Первые танки Abrams Украина получит в начале осени

Передача Украине первой партии танков Abrams после их переоборудования была официально одобрена на этих выходных, и танки прибудут в Украину в начале осени.

Об этом сказал в понедельник на пресс-конференции начальник службы закупок армии США Даг Буш.

«Они готовы. Теперь их надо доставить в Европу, и дальше в Украину, вместе со всем, что к ним прилагается: боеприпасы, запчасти, топливное оборудование, ремонтные средства. То есть, это не только танки, это полный пакет», — цитирует Дага Буша CNN.

Сколько танков будет в этой первой партии, Даг Буш не уточнил.

США объявили о намерении передать Украине 31 танк Abrams в январе этого года. До сих пор танки переоборудовали и готовили к транспортировке, а тем временем, начиная с мая, украинские танкисты и техники учились на таких же танках в Германии.

В марте американские военные решили, чтобы ускорить процесс, отдать украинцам танки не новейших модификаций, а более старой, M1-A1. Более новые танки Украина, как говорили американцы, получила бы не раньше конца года.