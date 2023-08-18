Последнее обновление: 18.08.2023 13:45

США одобрили отправку Украине истребителей F-16 из Дании и Нидерландов

США официально одобрили отправку Украине истребителей F-16 из Дании и Нидерландов, направив правительствам этих двух стран соответствующее письмо.

Передача может произойти после того, как украинские пилоты пройдут обучение полетам на F-16, сообщает Reuters.

«Этим письмом я выражаю полную поддержку Соединенных Штатов как передачи самолетов F-16 Украине, так и обучения украинских пилотов квалифицированными инструкторами, — сказано в документе. — Остается критически важным, чтобы Украина могла защититься от продолжающейся российской агрессии и нарушения своего суверенитета».

Письмо Блинкена было отправлено после того, как правительства Дании и Нидерландов попросили США подтвердить свое согласие на передачу самолетов.

По словам Блинкена, одобрение запросов позволит Украине «в полной мере воспользоваться новыми возможностями, как только первая партия пилотов завершит обучение».

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