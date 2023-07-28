США планируют начать поставки танков Abrams в Украину в сентябре

Американские танки Abrams могут доставить в Украину примерно в сентябре после проведения модернизации в Германии, сообщает Politico.

Отмечается, что в августе несколько танков Abrams планируют отправить в Германию, где они пройдут финальную модернизацию. Через месяц после этого первую партию бронетехники планируют отправить в Украину.

США отправляют Украине более старые модели M1A1 вместо более современной версии A2, чтобы ускорить доставку.

По данным источников издания, в первой партии Украине передадут от шести до восьми Abrams. Всего США планируют отправить 31 танк.

Сейчас украинские военные проходят обучение на танках Abrams в Германии. По данным СМИ, их планируют завершить до конца лета.