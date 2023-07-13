Украина получила кассетные боеприпасы от США

Украина уже получила кассетные боеприпасы от США, после того как на прошлой неделе президент Джо Байден заявил, что принял решение одобрить их передачу Украине.

Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский в интервью CNN, пишет УНН.

"Мы только что получили их, мы их еще не использовали, но они могут в корне изменить (поле боя - ред.)", - сказал Тарнавский.

Высшее руководство будет принимать решение об "участках территории, где боеприпасы может быть использованы", сказал Тарнавский, отметив, что "это очень мощное оружие".

"Враг также понимает, что, получив эти боеприпасы, мы будем иметь преимущество. Враг откажется от той части местности, где есть возможность их использовать", - сказал он.

Тарнавский отметил ограничения по использованию боеприпасов, заявив, что их применение запрещено в густонаселенных районах, даже если они оккупированы российскими войсками.

Как отмечает CNN, Соединенные Штаты получили от Украины письменные заверения, что они не будут использоваться в районах с гражданским населением, и что их применение будет отслеживаться для дальнейшего разминирования.

Кассетные бомбы запрещены во многих странах, но не в США, Украине и России. Эти боеприпасы сбрасывают осколочно-фугасные бомбы для уничтожения вражеских войск на большой территории. Однако даже не разорванные боеприпасы могут представлять долговременную угрозу для гражданского населения. Кроме того, Россия использует кассетные боеприпасы против Украины с момента своего вторжения.