Пентагон готовит пакет помощи Украине на $2 млрд.

Пентагон уже в пятницу намерен объявить о предоставлении Украине долгосрочного пакета вооружений, включающего средства противовоздушной обороны, стоимостью более 2 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg.

Деньги, которые будут предоставлены в рамках Инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности, пойдут на закупку пусковых установок и ракет Hawk, а также двух типов новейших ракет ПВО Patriot.

Одна из них – Patriot Advanced Capability Missile-3, или PAC-3, производства Lockheed Martin Corp. Другая называется Guidance Enhanced Missile, или GEM-T, производства Raytheon Technologies Corp, которая, по словам компании, "обеспечивает улучшенную способность поражать тактические баллистические ракеты, крылатые ракеты или самолеты противника в дополнение к ракете PAC-3".

Инициатива USAI будет базироваться на предыдущих усилиях, направленных на помощь украинской противовоздушной обороне. Программа оплачивает контракты с датой поставки через месяцы или даже годы, чтобы усилить долгосрочные потребности страны в безопасности, а не для немедленного использования на поле боя.

В ноябре прошлого года США объявили, что будут поставлять системы Hawk из собственных запасов, но они должны быть отремонтированы за счет USAI.