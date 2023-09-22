Зеленский: Украина договорилась с США о совместном производстве оружия

Президент Владимир Зеленский сообщил о договоренности по итогам встречи с президентом США совместно производить оружие.

По его словам, стороны достигли долгосрочной договоренности работать вместе, чтобы совместно с США Украина производила необходимое оружие.

"Это новый уровень нашего единства! Копродукция в "оборонке" с Соединенными Штатами – это историческая вещь. Новая промышленная база, новые рабочие места – для обоих наших народов. Украина сможет производить, в частности, ПВО", – отметил Зеленский.

Он добавил, что Киев готовится создать новую оборонную экосистему вместе с Вашингтоном, чтобы производить оружие и еще больше усилить свободу и защиту жизни.

Президент Украины также поблагодарил своего американского коллегу Джо Байдена и обе партии Конгресса.

"Я почувствовал доверие – доверие, которое всегда является основой единства. Четкие откровенные вопросы членов Палаты представителей и сенаторов. Прямые ответы. Были встречи сегодня и в Пентагоне – важные разговоры об оборонной поддержке", – резюмировал Зеленский.

Напомним, во время визита президента Украины Соединенные Штаты объявили, что передадут Украине новую помощь в сфере безопасности и обороны на общую сумму 325 млн долларов.