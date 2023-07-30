Последнее обновление: 30.07.2023 11:49

Минобороны РФ пожаловалось на атаку беспилотников на оккупированный Крым

Российское министерство обороны объявило, что сегодня ночью была пресечена попытка атаковать аннексированный Крым 25 беспилотными летательными аппаратами самолетного типа.

«Шестнадцать украинских БПЛА уничтожены огнем средств ПВО. Еще девять украинских беспилотников подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув цели, потерпели крушение в акватории Черного моря и мыса Тарханкут», — говорится в заявлении российского военного ведомства. Независимого подтверждения этой информации нет.

В результате атаки никто не пострадал, сообщили в Минобороны, передает BBC.

Накануне ВСУ заявило, что украинские войска «успешно нанесли удар по Чонгарскому мосту» — кратчайшему пути из Крыма в Мелитополь и далее к южному фронту, где сейчас пытается наступать украинская армия.

До этого назначенный Россией глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в ночь на 29 июля ВСУ выпустили 12 дальнобойных ракет Storm Shadow в направлении железной дороги между Херсонской областью и Крымом. Таким образом украинские военные, вероятно, пытаются перекрыть снабжение российской группировки из Крыма.

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