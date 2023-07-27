Последнее обновление: 27.07.2023 11:38

Россия снова ударила по Одессе «калибрами» и «шахедами»

Российские войска в ночь на 27 июля атаковали двумя крылатыми ракетами типа "Калибр" и 8 ударными дронами типа Shahed, сообщили в четверг Воздушные силы ВСУ.

"Всего зафиксировано два пуска КР «Калибр» с подводной лодки в акватории Черного моря и восьми иранских дронов-камикадзе «Shahed-136/131» с направления Приморско-Ахтарск. «Калибры» атаковали портовую инфраструктуру Одесской области, к сожалению, поразить не удалось, есть повреждения и пострадавшие. Что касается «шахедов», то все восемь уничтожены силами и средствами Воздушных сил в пределах Хмельницкой, Днепропетровской и Донецкой областей", - говорится в сообщении ВС ВСУ.

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, "в результате попадания «калибрами» погиб гражданский охранник».

"Повреждено оборудование одного из грузовых терминалов, уничтожено здание охраны и два автомобиля", - сообщил он.

«Ракеты "Калибр" были выпущены с подводной лодки в акватории Черного моря на критически малой высоте, что затруднило обнаружение», - говорится в сообщении ОК "Юг".

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