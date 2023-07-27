ISW указывает на новый этап в украинском наступлении

Институт изучения войны (ISW) в сегодняшнем бюллетене много анализирует признаки новой фазы в украинском наступлении, но отмечает, что это не значит, что наступление теперь будет развиваться быстрее.

ВСУ 26 июля начали механизированную контрнаступательную операцию на западе Запорожской области и по всей видимости проломили отдельные подготовленные российские оборонительные позиции к югу от Орехова. По данным российских военных блогеров, они прорвали оборону северо-восточнее села Работино в 10 км от Орехова. Геолоцированные видео указывают, что украинские войска дошли до точки в 2,5 км строго на восток от Работина, затем российские войска применили стандартную тактику эластичной обороны, и украинцы отошли, но не до изначальной позиции.

Несколько обстоятельств заставляют относиться к сообщениям о «главном ударе» в этом месте с осторожностью. В российских сообщениях об этом имеются значительные расхождения о количестве наступающих сил и понесенных ими потерях. Во время предыдущих украинских наступлений таких противоречий было меньше. ISW также не наблюдал большого числа тепловых аномалий, зафиксированных сенсорами спутников НАСА FIRMS/VIIRS, которые отслеживают природные пожары, но на практике также улавливают признаки активных боевых действий.

Максимальная численность украинских войск, действующих в этом районе, оценивается в три батальона (эту оценку озвучило Минобороны РФ). Три батальона — это всего одна бригада, тогда как известно, что Украина подготовила и держит в резерве несколько свежих бригад.

Разговоры источников западных СМИ в Пентагоне о «главном ударе» мало помогают Украине, поскольку завышают ожидания от дальнейшего хода наступления, которые вряд ли оправдаются, и раньше времени раскрывают направления дальнейшего движения. ISW продолжает прогнозировать, что украинские силы способны отвоевать значительную территорию, но это наступление, вероятно, будет длиться еще долго, а прорывы будут перемежаться с затишьями и периодами более тяжелого и медленного продвижения. К тому же войска на передовой необходимо периодически ротировать, также прибытие свежих подразделений — это не всегда подкрепления.