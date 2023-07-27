Последнее обновление: 27.07.2023 11:38

Воздушные силы Украины уничтожили 36 крылатых ракет РФ

В среду российские войска нанесли два ракетных удара по территории Украины, 36 российских ракет было сбито силами ПВО Украины, сообщили украинские Воздушные силы.

Около 17:00 часов противник атаковал из района Каспийского моря крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555,были зафиксированы пуски 36 ракет из восьми стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, сообщает пресс-служба ВС.

Ракеты заходили в воздушное пространство Украины с юго-восточного направления и несколько раз меняли направление полета, по маршруту их следования работала противовоздушная оборона.

В результате, как сообщается, уничтожено 36 воздушных целей: 3 крылатые ракеты "Калибр" и 33 крылатые ракеты Х-101/Х-555.

Кроме того, около 19:00 российские истребители МиГ-31К нанесли удар четырьмя ракетами Х-47 "Кинжал" в направлении Хмельницкой области, как сообщалось ранее, - по аэродрому Староконстантинов. Результаты этого обстрела не уточняются.

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