Россия ракетными ударами за 9 дней уничтожила 26 портовых объектов

Россия серий ракетных ударов по портовой инфраструктуре южных украинских городов за 9 дней повредила и частично уничтожила 26 портовых объектов и 5 судов, сообщил вице-премьер-министр Украины Александр Кубраков на заседании Совета Украина-НАТО.

"Совместно осудили выход России из "зерновой инициативы" и целенаправленные атаки ракетами и дронами на портовую инфраструктуру юга Украины. Только за последние 9 дней в результате атак РФ повреждены и частично уничтожены 26 объектов портовой инфраструктуры и 5 гражданских судов. Также россияне ограничивают судоходство в районе временно оккупированного Крыма и возле территориальных вод Болгарии. Этим РФ фактически блокирует движение судов в направлении морских портов Украины", - отметил Кубраков.

Министр призвал страны действовать быстро и решительно, не допустить блокады Черного моря российскими войсками, передает УНИАН.

"Это может привести не только к потерям украинской экономики, но и к серьезному продовольственному кризису в мире, в частности в таких гуманитарно чувствительных регионах как Африка и Азия", - подчеркнул он.

По информации Кубракова, сейчас уже обсуждаются возможные пути противодействия циничным атакам врага и препятствованию свободному торговому судоходству.

"Благодарен союзникам из Альянса за решение усилить свою разведывательную деятельность в акватории Черного моря. Рассчитываем, что это поможет стабилизировать ситуацию с безопасностью и создаст условия для восстановления нормальной работы украинских портов", - прокомментировал министр.