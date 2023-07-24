Блинкен: Украина уже отвоевала половину захваченных РФ территорий.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина отвоевала половину своих территорий, которые Россия захватила с начала полномасштабного вторжения.

"Украина уже вернула около 50% территории, которая была сначала захвачена", – заявил в эфире CNN госсекретарь.

В то же время, по его словам, во время контрнаступательных операций Вооруженные силы Украины столкнулись со значительным сопротивлением.

"Это все еще относительно ранние дни контрнаступления. Это трудно. Это не завершится в течение следующей недели или двух", – добавил Блинкен.

Он рассказал, что в США считают, что контрнаступление Украины продлится еще по крайней мере несколько месяцев.