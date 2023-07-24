МИД Украины: Попытки Путина поссорить Украину и Польшу напрасны

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал напрасными попытки Путина поссорить Украину с Польшей.

Комментируя заявления Путина о якобы планах Польши оккупировать западную Украину, Кулеба отметил, что намерения Путина "вбить клин" между Киевом и Варшавой – "такие же бесполезные, как и его неудачное вторжение в Украину".

"В отличие от России, Польша и Украина сделали выводы из истории, и всегда будут стоять вместе против российского империализма и неуважения к международному праву", – отметил глава украинского МИД.

Он также добавил заявление МИД Польши, в котором отмечается, что "исторические инсинуации российских властей" свидетельствуют о "глубоко укоренившемся ревизионизме и империализме России".