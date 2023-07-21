Россия ракетами уничтожила 20 тонн ячменя под Одессой

Две ракеты, запущенные российскими войсками по Одесской области в ночь на 21 июля, попали в зернохранилища одного из сельскохозяйственных предприятий.

"Ночью враг атаковал Одесскую область крылатыми ракетами типа «Калибр» из акватории Черного моря. Пытаясь обойти системы противовоздушной обороны, враг направлял ракеты на минимальной высоте, используя особенности ландшафта. После трех ночей подряд мощного ракетно-дронового террора портовой инфраструктуры, враг переключился на аграрные предприятия региона", - сообщает ОК "Юг".

"2 ракеты попали в зернохранилища одного из сельскохозяйственных предприятий. Вспыхнул пожар и уже во время борьбы с огнем прозвучала повторная тревога. Еще 1 ракета попала в то же предприятие, повредив сельскохозяйственную и спасательную технику", - отмечает оперативное командование.

"Враг уничтожил 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя. Двое сотрудников предприятия получили ранения", - говорится в сообщении.

По данным Одесской ОВА, российские войска в ночь на 21 июля в четвертый раз за неделю атаковали Одесскую область.