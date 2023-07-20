Последнее обновление: 20.07.2023 10:52

Россия дополнительно заминировала подходы к украинским портам

США заявили, что Россия установила дополнительные морские мины на подходах к украинским портам в Черном море.

Об этом заявил пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Адам Ходж, сообщает CNN.

По его словам, Россия также может атаковать гражданские суда в Черном море и обвинить в этом Украину после решения Кремля выйти из Черноморской зерновой инициативы.

"Мы считаем, что это скоординированные усилия, направленные на то, чтобы оправдать любые нападения на гражданские суда в Черном море и возложить вину за эти нападения на Украину", – сказал Ходж.

Накануне в минобороны РФ начали угрожать всем судам, которые будут следовать в украинские порты.

Далее по теме
Ранее по теме


<Июнь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Июль 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование