Россия дополнительно заминировала подходы к украинским портам

США заявили, что Россия установила дополнительные морские мины на подходах к украинским портам в Черном море.

Об этом заявил пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Адам Ходж, сообщает CNN.

По его словам, Россия также может атаковать гражданские суда в Черном море и обвинить в этом Украину после решения Кремля выйти из Черноморской зерновой инициативы.

"Мы считаем, что это скоординированные усилия, направленные на то, чтобы оправдать любые нападения на гражданские суда в Черном море и возложить вину за эти нападения на Украину", – сказал Ходж.

Накануне в минобороны РФ начали угрожать всем судам, которые будут следовать в украинские порты.