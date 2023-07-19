Воздушные силы Украины ночью уничтожили 13 ракет "Калибр"

Российские войска в ночь на 19 июля атаковали Украину ракетами Х-22, "Калибр", "Оникс", Х-59 и ударными дронами типа Shahed.

"Ночью 19 июля 2023 года российские оккупанты атаковали Украину с южного направления, используя крылатые ракеты воздушного, наземного и морского базирования, а также иранские ударные БпЛА типа «Shahed-136/131». Атакованы объекты критической инфраструктуры и военные объекты, основное направление удара - Одесская область", - говорится в сообщении Воздушных сил ВС Украины.

Для нескольких волн атак РФ применила 16 крылатых ракет морского базирования «Калибр», вероятно с малого ракетного корабля «Ингушетия» и фрегата «Адмирал Эссен» из акватории Черного моря; 8 крылатых ракет Х-22 с самолетов дальней авиации Ту-22М3 из акватории Черного моря; 6 крылатых ракет «Оникс» с берегового ракетного комплекса «Бастион» (Крым); 1 управляемую авиационную ракету Х-59 с истребителя Су-35 из акватории Черного моря; а также 32 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131» с полигона Чауда (Крым) и Приморско-Ахтарск (Краснодарский край).

Как сообщается, по результатам боевой работы противовоздушной обороной Воздушных сил и ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 37 воздушных целей, в том числе 13 крылатых ракет «Калибр»; 1 управляемую авиационную ракету Х-59; 23 ударных БпЛА «Shahed-136/131».

"Удары ракет Х-22 и «Оникс» были направлены по инфраструктуре Одесской области. О последствиях этих ударов и пострадавших сообщат местные военные администрации", - отметили в ВС ВСУ.