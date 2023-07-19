Россия угрожает с 20 июля атаковать любые суда, следующие в порты Украины

Минобороны РФ заявило, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Чёрного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов.

Страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в войну на стороне Украины, подчеркнули в ведомстве.

Минувшей ночью, Россия ночным ракетным ударом уничтожила грузовую инфраструктуру и запасы зерна в порту Одессы.

По оценке Минагрополитики, было уничтожено 60 тысяч тонн зерна, которое не успели вывезти в рамках "зерновой сделки".

Более всего пострадала зерновая инфраструктура международных и украинских трейдеров и перевозчиков Kernel, Viterra и CMA CGM Group. Полноценное восстановление объектов займет не менее года.