ISW: Российские военные на юге Украины отказываются воевать и сдаются в плен

Проблемы с ротацией и обеспечением российских сил, о которых заявлял командующего 58-й общевойсковой армией (САА) генерал-майор Иван Попов перед увольнением, так и не были решены.

Как сообщают аналитики Института изучения войны, это приводит к нежеланию российских солдат сражаться и массовой сдаче в плен.

В частности, отмечается, что увольнение бывшего командующего 58-й общевойсковой армией (САА) генерал-майора Ивана Попова и упомянутые им проблемы продолжают оказывать влияние на российские военные операции на юге Украины и на обсуждение этих операций.

Некоторые российские военкоры сообщают об одновременной сдаче в плен украинским силам нескольких российских штурмовых групп численностью до взвода на Запорожском направлении, передает УНИАН.

"Постоянные проблемы с логистикой и операциями России на юге Украины, возможно, способствовали неспособности или нежеланию этих сил сражаться и сообщениям о последующей капитуляции", - подчеркивают в ISW.

На прошлой неделе стало известно об отстранении от должности командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова.

Это произошло после его доклада начальнику российского Генштаба Валерию Герасимову, в котором, как утверждает Попов, он доложил начальству о сложной ситуации в Запорожской области, в боях за которую участвует армия.

По мнению аналитиков, отстранение Попова скорее всего, окажет немедленное, но незначительное влияние на российские силы в Украине. Увольнение Попова и сообщения о жалобах на отсутствие ротации войск еще раз подтверждают, слабость российской обороны в Украине.