Последнее обновление: 21.07.2023 13:35

Генконсульство Китая пострадало КНР из-за российского обстрела Одессы

Власти Китая подтвердили, что из-за российского обстрела Одессы пострадало Генконсульство Китая, сообщает BBC.

Ущерб зданию нанесён в результате российской ракетной атаки в ночь на четверг. Изначально об этом сообщила Одесская военная администрация. Там отметили, что российские войска «умышленно били по портовой инфраструктуре», но в результате атаки «пострадали административные и жилые дома вокруг, а также консульство КНР». Здание генконсульства расположено в переулке Нахимова рядом с одесским портом.

Затем китайское государственное информагентство Синьхуа процитировало представителя МИД КНР, который подтвердил, что в результате обстрела пострадала облицовка стен и окно генконсульства. Никто из дипломатов не пострадал, так как они заблаговременно покинули здание.

Представитель МИД КНР заявил, что Пекин внимательно следит за развитием событий и поддерживает связь со всеми сторонами. «Мы примем все необходимые меры для обеспечения безопасности китайских учреждений и граждан в Украине», — добавил он.

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