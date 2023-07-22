Британская разведка: Арест Гиркина может разозлить часть "военкоров" и военных

Британская разведка предполагает, что задержание в России Игоря Гиркина ("Стрелкова") вероятно разозлит его сторонников среди военкоров и военных, поскольку для многих он имеет имидж патриота, который не боялся критиковать Путина.

Разведка напоминает, что Гиркин – один из ведущих российских блогеров, известный ролью в гибридной войне России на Донбассе с 2014 года и давней критикой действий российского Министерства обороны, а в последнее время "Стрелков" не боялся напрямую критиковать президента РФ Владимира Путина.

"Хотя Гиркин не соратник ЧВК "Вагнер", он, скорее всего, был готов перейти новые границы в своей публичной критике только на фоне неудачного мятежа лидера группы Вагнера Евгения Пригожина в июне 2023 года. Табу на нескрываемую критику режима Путина явно сильно ослабло", – отмечает разведка.

Аналитики допускают, что задержание Гиркина разозлит его сторонников в сообществе российских "военкоров", как и часть военных – среди которых он преимущественно имеет имидж проницательного военного аналитика и патриота.