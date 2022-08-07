Последнее обновление: 07.08.2022 10:35

Роскомнадзор заблокировал Patreon

Роскомнадзор заблокировал ресурсы Patreon и Grammarly, доступ к ограничен к странице сервисов по требованию Генпрокуратуры.

Основанием для этого стала ст. 15.3 закона «Об информации», касающаяся в том числе материалов, распространяющих недостоверную общественно значимую информацию под видом достоверных сообщений, передает РБК.

По данным проекта «Роскомсвобода», в случае с Patreon поводом послужило заявление редакции студенческого журнала DOXA (заблокирован Роскомнадзором) по поводу военных действий на Украине от 25 февраля. У Grammarly заблокирована страница с заявлением ресурса о приостановке работы в России и Беларуси. Поскольку сайты работают по протоколу HTTPS, недоступен весь ресурс.

Patreon — сайт, на котором авторы творческих произведений могут распространять свои работы по платной подписке. Через него собирают пожертвования, например, YouTube-каналы и подкасты. Grammarly — сервис на основе искусственного интеллекта для помощи в написании текстов на английском языке.

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