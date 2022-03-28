Последнее обновление: 28.03.2022 10:44

Роскомнадзор начал блокировать Масяню

Роскомнадзор начал блокировать Масяню. Об этом в своем фейсбуке рассказал создатель серии мультфильмов Олег Куваев.

Он получил уведомление от Роскомандзора о том, что это ведомство на основании решения Генпрокуратуры теперь блокирует сайт mult.ru, где собраны все 160 серий мультфильмов про Масяню. Мультики также размещены на YouTube.

В реестре запрещенных сайтов mult.ru пока нет, поэтому точную причину блокировки назвать сложно. Но, скорее всего, речь идет о последней серии цикла, где шокированная российско-украинской войной Масяня приходит в бункер, где сидит Владимир Путин и оставляет ему самурайский меч со словами: "Чао. Надеюсь, навсегда".

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