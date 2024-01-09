Последнее обновление: 09.01.2024 09:55

Власти России заблокировали сайт Православной церкви Украины

Правозащитный проект «Роскомсвобода» сообщает, что на территории России заблокирован сайт Православной церкви Украины.

«ПЦУ — самая крупная по числу прихожан православная украинская церковь. Причина блокировки неизвестна, но всё указывает на то, что это военная цензура», - пишет при этом «Роскомсвобода».

По ее сообщению, «инициатором блокировки выступил „неуказанный госорган“, под которым с большой долей вероятности скрывается Генпрокуратура РФ», передает BBC.

Правозащитный проект предполагает, что блокировка может быть связана как с войной России против Украины, так и с введенным российскими властями запретом на несанкционированный сбор пожертвований.

Ранее по теме


<Декабрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Январь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование