США не участвовали в переговорах по возвращению защитников "Азовстали" в Украину

США не знают мотивы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в решении отпустить в Украину командиров "Азова" и 36-й отдельной бригады морской пехоты, оборонявших "Азовсталь",

Об этом на брифинге сообщил советник по национальной безопасности американского президента Джейк Салливан. По его словам, соответствующий вопрос нужно задавать лично Эрдогану.

Салливан добавил, что украинский народ радостно и эмоционально отреагировал на возвращение командиров обороны Мариуполя. В то же время сами американцы не участвовали в этих переговорах.

"Мы не участвовали в этом и не в состоянии на самом деле комментировать, чего Эрдоган пытался достичь этим", — заявил Салливан.

В сентябре 2022 года пять военных командиров полка "Азов" и 36-й бригады морской пехоты Украины были обменяны на 55 российских военнопленных. Согласно договоренностям, все пятеро должны были находиться в Турции до конца войны.

8 июля, пресс-служба президента Владимира Зеленского сообщила об их возвращении из Турции в Украину.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков обвинил Украину и Турцию в нарушении договоренностей. По его словам, Москву никто не ставил в известность о передаче Украине защитников "Азовстали".