Воздушные силы Украины минувшей ночью сбили 20 дронов РФ

Воздушные силы ВС Украины минувшей ночью сбили 20 дронов-камикадзе, запушенных РФ, что стало третьей подряд ночной атакой на Киев.

«В очередной воздушной атаке на Украину в ночь на четверг Россия использовала 20 ударных беспилотников иранского производства Shahed-136/131, запущенных со стороны Курска и с юго-восточного направления, а также две крылатые ракеты «Калибр» (из Черного моря) и одну баллистическую ракету «Искандер-М» (из Крыма)», - говорится в сводке Воздушных сил ВСУ.

Все дроны-камикадзе и оба «Калибра» уничтожены, утверждают украинские военные. Беспилотники преимущественно сбивали в Киевской области. Накануне ВСУ сообщали об атаке на страну 15 ударных беспилотников Shahed-136/131, два дня назад — 28 дронов.

Обломки дронов в этот раз упали сразу в пяти районах Киева — в Дарницком, Соломенском, Шевченковском, Оболонском и Подольском районах города, заявили городские власти.

«Предварительно есть повреждения жилых домов. Двое травмированных в Дарницком районе — девушка 19 лет и мужчина 23 лет (осколочные ранения)», — сообщил глава городской военной администрации Сергей Попко.

МВД Украины сообщило о еще двух пострадавших в Киеве в результате атаки дронов. Они отравились дымом от пожара на 5-м этаже 16-этажного дома, в балкон которого попали обломки. Пострадавшие с осколочными ранениями, уточнили в МВД, были в 25-этажном жилом доме на последнем этаже, там произошло повреждение фасада здания.