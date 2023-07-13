Россия рассматривает передачу Украине истребителей F-16 как ядерную угрозу

Передача вооруженным силам Украины истребителей F-16 будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр обратил внимание на то, что "США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооружённого столкновения с Россией, и это чревато катастрофическими последствиями", передает Интерфвкс.

"Лишь один пример крайне опасного развития событий - планы США по передаче киевскому режиму истребителей F-16. Мы проинформировали ядерные державы США, Британию и Францию, что Россия не может игнорировать способность этих самолетов нести ядерное оружие. Никакие заверения тут не помогут", - заявил Лавров.

По его словам, "в ходе боевых действий наши военные не будут разбираться, оборудован ли каждый конкретный самолёт указанного типа под доставку ядерных вооружений или нет".

"Сам факт появления подобных систем у ВСУ будет рассматриваться нами как угроза со стороны Запада в ядерной сфере", - пригрозил Лавров.