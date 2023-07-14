ISW: Чистки в армии РФ немедленно повлияют на поле боя

На этой неделе Кремль "обезглавил" 58-ую общевойсковую армию, которая участвует в боях за Запорожскую область Украины.

Перебои в работе командования, наблюдающего за оборонительными операциями на юге, скорее всего, окажут немедленное, но незначительное влияние на российские силы, считают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Внезапные выпады генерала-майора Ивана Попова, критика командования и признания проблем с обеспечением и высоких потерь, "могут временно подорвать российское командование и контроль в этих районах, ухудшить боевой дух россиян, учитывая широкую поддержку генерала среди российских военнослужащих", пишут аналитики.

Увольнение Попова и поступающие сообщения о жалобах на отсутствие ротации войск, по словам экспертов, еще раз подтверждают, что российская оборона в Украине слаба, сообщает УНИАН.

"Жалоба Попова на российские потери в результате артиллерийского огня, вероятно, указывает на то, что российские силы нуждаются в ротациях и подкреплениях для поддержания своей обороны в западной части Запорожской области. Нехватка резервов у России, вероятно, не позволила Герасимову серьезно рассмотреть заявления Попова. А увольнение Попова еще раз продемонстрировало, что российские силы не могут проводить ротацию сил. Очевидное отсутствие ротации войск на театре военных действий предполагает, что российским силам придется полагаться на существующие и уже деградировавшие силы в случае любого прорыва Украины", – говорится в отчете ISW.

Аналитики также предполагают, что Попова отстранили, пытаясь оградить Путина от нежелательной критики.

"ISW ранее отмечала, что Путин игнорировал жалобы российских официальных лиц, выступавших от имени российских военнослужащих, — вероятно, чтобы дистанцироваться от российских военных неудач. … Путин, возможно, поручил Герасимову предотвращать и разрешать подобные компрометирующие ситуации до того, как эти инциденты дойдут до Кремля", – считают эксперты.

В России продолжается грызня среди генералов, обострившаяся после неудавшегося бунта главаря ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожина, и чистки в армии.

На этой неделе стало известно, что командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова отстранили от должности после доклада начальнику российского Генштаба Валерию Герасимову. Сам командующий 58-й армией страны-агрессора утверждает, что причиной стало то, что он доложил начальству о сложной ситуации в Запорожской области, в боях за которую принимает участие армия.

Кроме того, после мятежа были уволены или отстранены около 15 российских офицеров, еще 13 - задерживали для допросов.

В частности, из публичного пространства исчез российский генерал Сергей Суровикин. Британская разведка считает, что его окончательно устранили после мятежа Пригожина. Ранее появлялась информация о том, что его задержали и закрыли в СИЗО. После допроса его якобы отпустили, однако дома он не появлялся.