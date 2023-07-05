ISW: Украинская армия старается измотать российскую перед прорывом

Американский Институт изучения войны в очередной сводке высказывает предположение, что украинская армия не пытается сейчас большими силами быстро проломить российские линии обороны, поскольку делает упор на постепенное истощение сил противника.

«Украинские вооруженные силы, похоже, сфокусировались на создании асимметричного градиента истощения: сохраняя живую силу Украины ценой медленного территориального продвижения, постепенно уничтожать живую силу и технику России», — пишут аналитики ISW.

В поддержку этого предположения они приводят слова главы Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о том, что «сейчас война на уничтожение равна войне за освобождение».

«Нынешний темп операций Украины не указывает ни на патовое положение, ни на то, что Украина не способна отвоевать большие территории», — считает ISW.

Авторы сводки напоминают, что операции по вытеснению российских войск с правого берега Днепра в Херсонской области предшествовала долгая подготовка в виде бомбежки ракетами мостов через Днепр и сравнительно небольших атак на разных участках фронта. Все вместе это в итоге привело к отступлению россиян с правобережья.

Российское же зимнее наступление на севере Луганской области выдохлось всего за месяц без существенных территориальных приобретений, передает BBC.

ISW в то же время отмечает, что сейчас ситуация на южном фронте иная: нет такого узкого места в российской логистике, как мосты через Днепр. Но главное, с их точки зрения — в схожести тактики изматывания и уничтожения сил противника.

«Нынешнее контрнаступление Украины менее красочно и молниеносно, чем освобождение большой части Харьковской области, более успешно, чем провалившееся зимнее наступление России, и в целом своим темпом и продвижением на начальном этапе более всего похоже на более медленное, но в итоге успешное херсонское контрнаступление», — заключают аналитики Института изучения войны.