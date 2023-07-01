Последнее обновление: 01.07.2023 12:09

Британская разведка: ВСУ пытаются закрепиться на левом берегу Днепра под Херсоном

Украинские военные пересекли Днепр возле Антоновского моста под Херсоном и пытаются закрепиться на левом берегу, говорится в сводке разведуправления Минобороны Великобритании о российско-украинской войне от 1 июля.

Аналитики отмечают, что с 23 июня украинские силы почти точно начали перемещаться на левый берег Днепра у Антоновского моста. С 27 июня бои на левом берегу усилились.

Среди российских подразделений, стоящих в этом районе – элементы 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, которая входит в российскую группу сил "Днепр".

"В последние недели РФ скорее всего перебросила части этой группы, оборонявшей берег Днепра, на усиление сектора возле Запорожья. Бои у моста почти точно осложняет разлив воды, разрушения и грязь в результате разрушения дамбы Каховской ГЭС 6 июня," – отмечает разведка.

Ранее по теме


<Июнь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Июль 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование