Россия нанесла удар ракетами «Калибр» по Львову

Россия минувшей ночью атаковала Львов крылатыми ракетами "Калибр", сообщили Воздушные силы ВСУ, отметив, что уничтожено 7 ракет из 10.

"Ночью 6 июля 2023 года российские оккупанты совершили очередной террористический акт. Атакована Львовская область. Около 1-й ночи противник нанес удар из акватории Черного моря. С надводных носителей и подводных лодок осуществлены пуски крылатых ракет «Калибр»", - говорится в сообщении.

Как указано, было зафиксировано несколько групп ракет, которые сначала направлялись в северном направлении, используя рельеф местности и русло Днепра, а затем резко изменили курс на Запад.

"В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями и авиацией Воздушных сил удалось уничтожить только семь из десяти крылатых ракет «Калибр». К сожалению, есть попадания ракет по гражданским объектам в городе Львов. Выражаем соболезнования семьям погибших и пострадавшим! Российские военные преступники обязательно будут наказаны!" – сообщили ВС ВСУ.

В результате ракетного удара число погибших на данный момент составляет 4 человека.

"Продолжается поисково-спасательная операция. По состоянию на 7:00 погибло 4 человека, травмировано - 9. Сотрудники ГСЧС спасли 7 человек, эвакуировали - 64", - сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Министр добавил, что спасатели продолжают разбирать завалы. Также на месте работают психологи. Развернуты мобильные полицейские пункты, где принимают заявления от пострадавших и оказывают необходимую помощь.

"Все работают без отдыха. Есть информация, что под завалами еще остаются люди", - уточнил Клименко.

Кроме того, на ночной удар по Львову отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. "Львов. Последствия ночного удара российских террористов. К сожалению, есть раненые и погибшие. Мои соболезнования родным", - написал президент в Telegram. - "Обязательно будет ответ врагу. Ощутимый".