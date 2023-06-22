Последнее обновление: 22.06.2023 13:35

Украинская армия ударила ракетами по мостам между Крымом и Херсонской областью

Глава оккупационной администрации захваченной Россией части Херсонской области Владимир Сальдо объявил, что украинская армия нанесла ракетный удар по мостам на дороге, ведущей через залив Сиваш в Крым.

Как написал Сальдо, удар нанесён по мостам в районе Чонгара, передает BBC.

«На мостах повреждено дорожное покрытие. Жертв среди людей нет […] Сообщение между Херсонской областью и Крымом продолжает действовать — временно организовано движение автотранспорта по резервному маршруту […] проезд машин будет восстановлен в самом скором времени», — пишет Сальдо.

Дорога через Чонгар — это кратчайший путь из Крыма в Мелитополь и далее к южному фронту, где сейчас пытается наступать украинская армия.

Когда именно был нанесён удар, Сальдо не уточнил. ВСУ о нем не сообщали.

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