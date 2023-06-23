Британская разведка: Россия использует дельфинов для защиты Севастополя

Британская разведка рассказывает, что Россия в последнее время усилила защиту базы Черноморского флота в оккупированном Севастополе и привлекает для охраны дельфинов-афалин.

Об этом говорится в разведсводке Министерства обороны Великобритании о российско-украинской войне от 23 июня.

Аналитики отмечают, что еще с лета 2022 года Россия начала усиливать меры безопасности для базы Черноморского флота в оккупированном Севастополе. Среди прочего, это как минимум четыре линии сеток и боновых заграждений на входе в гавань.

В последние недели, похоже, "линию защиты" дополнили большим количеством специально обученных морских млекопитающих.

"На снимках можно видеть, что количество загонов для млекопитающих в гавани почти удвоилось. В них, скорее всего, дельфины-афалины. В Арктике флот также использует белуг и тюленей. Россия использует тренированных животных для различных задач. Те, которые размещены в гавани Севастополя, скорее всего находятся там для противодействия дайверам противника", – говорится в сводке.