Британская разведка: Россия роет окопы на севере Крыма

РФ начала создавать оборонительные рубежи возле Перекопа, очевидно готовясь к сценарию, что украинские военные попытаются зайти в Крым.

Об этом говорится в разведывательном отчете Министерства обороны Великобритании о российско-украинской войне за 21 июня.

В нем отмечают, что в последние недели российские силы продолжили укреплять оборонные рубежи в тылу, особенно на подступах к оккупированному ими Крыму.

"Это включает протяженную зону оборонительных сооружений длиной 9 км в 3,5 км к северу от города Армянск, на узком перешейке, соединяющем Крым с Херсонской областью. Эти тщательно продуманные заграждения свидетельствуют, что в командовании РФ считают украинские силы способными к прямому наступлению на Крым. Россия продолжает считать удержание контроля над полуостровом своим высшим политическим приоритетом", – говорится в отчете.