Воздушные силы Украины ночью сбили 28 "шахедов" из 30

Украинский генштаб в утренней сводке сообщает, что, по предварительной информации, этой ночью российская армия запустила по целям в Украине 30 беспилотников-камикадзе, и 28 из были уничтожены.

“Сегодня ночью российские террористы нанесли очередной массированный ракетно-авиационный удар по Украине. Предварительно, 28 «шахедов» из 30 запущенных врагом — уничтожено. Также, по Запорожью и его окрестностям оккупантами было применено 7 ракет С-300 — информация сейчас уточняется”, - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.