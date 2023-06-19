Россия не пускает представителей ООН на территории, пострадавшие из-за подрыва Каховской ГЭС

Российские власти не пускают представителей Организации Объединенных Наций на оккупированный левый берег Херсонской области, который пострадал из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС.

“Правительство Российской Федерации до сих пор отклоняло нашу просьбу о доступе к районам, находящимся под его временным военным контролем. ООН будет продолжать поиск необходимого доступа. Мы призываем российские власти действовать в соответствии с своими обязательствами по международному гуманитарному праву”, - говорится в отчете координатора по гуманитарным вопросам в Украине Дениз Браун.

В ООН утверждают, что и в дальнейшем будут делать все возможное, чтобы охватить всех людей, в том числе пострадавших в результате недавнего разрушения плотины, которые срочно нуждаются в спасительной помощи, где бы они ни находились.