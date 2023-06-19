Последнее обновление: 19.06.2023 09:35

Россия не пускает представителей ООН на территории, пострадавшие из-за подрыва Каховской ГЭС

Российские власти не пускают представителей Организации Объединенных Наций на оккупированный левый берег Херсонской области, который пострадал из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС.

“Правительство Российской Федерации до сих пор отклоняло нашу просьбу о доступе к районам, находящимся под его временным военным контролем. ООН будет продолжать поиск необходимого доступа. Мы призываем российские власти действовать в соответствии с своими обязательствами по международному гуманитарному праву”, - говорится в отчете координатора по гуманитарным вопросам в Украине Дениз Браун.

В ООН утверждают, что и в дальнейшем будут делать все возможное, чтобы охватить всех людей, в том числе пострадавших в результате недавнего разрушения плотины, которые срочно нуждаются в спасительной помощи, где бы они ни находились.

Далее по теме
Ранее по теме


<Май 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Июнь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование