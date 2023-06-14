Последнее обновление: 14.06.2023 13:50

ВСУ сбили 3 ракеты и 9 беспилотников

Воздушные силы ВСУ сообщают, что в ночь на среду силам ПВО удалось сбить три российские ракеты и девять беспилотников.

Все три сбитые ракеты, согласно сводке, были сбиты над Одесской областью. Всего по Одессе было запущено четыре ракеты, передает BBC.

Одна из ракет "Калибр", запущенная из акватории Черного моря, попала в складское помещение в Одессе, в результате чего три человека погибли и 13 получили ранения. Взрывной волны были повреждены жилой комплекс, бизнес-центр, учебное заведение, кафе и магазины.

Воздушные силы ВСУ также сообщают, что 10 дронов "Шахед", по их данным, были запущены с восточного побережья Азовского моря, девять из них были сбиты. Кроме того, согласно заявлению, еще шесть крылатых ракет Х-22 были запущены с бомбардировщиков Ту-22МЗ, "последствия уточняются".

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