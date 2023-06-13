Путин не видит успехов контрнаступления Украины, но не хочет идти на Киев

Путин во вторник выступил перед военными корреспондентами, озвучив российскую версию произошедшего на Каховской ГЭС и прокомментировав контрнаступление Украины.

По его словам, оно началось 4 июня и продолжается до сих пор, но ни на одном из направлений украинская армия не преуспела.

В понедельник власти Украины заявили, что за неделю освободили от российской оккупации семь населенных пунктов и продвинулись на несколько километров, передает BBC.

Путин также назвал украинские потери в ходе контрнаступления катастрофическими, похваставшись, что Россия несет в 10 раз меньше потерь. По подсчетам Путина, Украина якобы потеряла 25-30% от поставленной Западом боевой техники, а ее оборонно-промышленный комплекс ничего не производит.

"Демилитаризация. Мы постепенно, методично этим занимаемся. На чем воюет ВСУ? "Леопарды", что ли, производят, "Брэдли" или даже еще не поступивший на вооружение F-16? Ни шиша они не производят. ОПК скоро вообще перестанет существовать у украинцев, что они производят? Боеприпасы им привозят, орудия привозят, все привозят. Так долго не протянешь", - заявил Путин.

Комментируя катастрофу на Каховской ГЭС, которая привела к затоплению Херсонской области, Путин снова обвинил в разрушении плотины Киев: "Украина целенаправленно била HIMARS по Каховской ГЭС".

Он также заявил, что сегодня нет необходимости в новой волне мобилизации: "Министерство обороны докладывает, что никакой необходимости в мобилизации, конечно, нет на сегодняшний день".

Закон не предусматривает конкретных сроков ротации мобилизованных. "Исходить нужно будет прежде всего из наличия личного состава, из того, как развивается ситуация на линии соприкосновения, как идет сама специальная военная операция. Когда-то людей надо будет возвращать домой. Такой вопрос в Министерстве обороны обсуждается, он стоит".

"Нужно ли нам идти на Киев? Если да, то нужна новая мобилизация, если нет, то не нужна. Сегодня нет необходимости в дополнительной мобилизации" – сказал Путин.

Он признал, что России не хватает многих видов вооружения: высокоточных боеприпасов, БПЛА, средств связи: "Они у нас есть, нам, к сожалению, их не хватает количественно".

Россия увеличила производство вооружений. "У нас было по основным видом вооружений производство за год увеличено в 2,7 раза, а по наиболее востребованным направлениям в 10 раз".