Байден: Угроза применения Путиным ядерного оружия реальна

Президент США Джо Байден заявил, что угроза применения президентом России Владимиром Путиным тактического ядерного оружия является "реальной".

"Когда я выступал здесь около двух лет назад и говорил, что меня беспокоит пересыхание реки Колорадо, все смотрели на меня, как на сумасшедшего. Они смотрели на меня также как и тогда, когда я сказал, что меня беспокоит использование Путиным тактического ядерного оружия. Это реально", – сказал Байден на встрече с группой доноров в Калифорнии, сообщает Reuters.