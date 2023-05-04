Песков заявил, что решение об ударе дронами по Кремлю принималось в Вашингтоне

Решение об ударе беспилотниками по Кремлю принималось не в Киеве, а в Вашингтоне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Такие попытки от этого откреститься и в Киеве, и в Вашингтоне, они, конечно, смехотворны абсолютно. Мы хорошо знаем, что решение о таких действиях и терактах принимается не в Киеве, а именно в Вашингтоне. А Киев уже исполняет то, что ему говорят делать. Мы знаем, что зачастую даже сами цели определяет не Киев, а их определяют в Вашингтоне и потом доводят эти цели до Киева с тем, чтобы Киев исполнял. И каждый раз Киеву дают право в выборе средств", - заявил Песков.

Так он по просьбе представителей СМИ прокомментировал заявления из Киева и Вашингтона в связи с терактом, в частности, слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что заявления Москвы нужно "делить на два".

"Делить это все на два или не делить - это как угодно. Но в Вашингтоне должны четко понимать, что мы это знаем", - сказал Песков.

Журналисты уточнили, означают ли его слова, что в Кремле считают, что за атакой дронов стоит Вашингтон.

"Безусловно. Такие решения: определение целей, определение средств и так далее - это все диктуется Киеву из Вашингтона, и нам об этом хорошо известно", - ответил Песков.

У него также поинтересовались, какие основания есть у Кремля для обвинения Украины в нападении. "Это те данные, которыми мы располагаем, те данные, которые получают наши специальные службы", - пояснил он.

Песков добавил, что российские власти обнародовали лишь небольшую долю имеющихся у них данных по этому нападению: «Здесь очень важно, чтобы в Вашингтоне понимали, что мы это знаем, и понимали, насколько опасно такое непосредственное участие в конфликте».

В ход пошла контртеррористической операции в Чечне в начале нулевых, когда Путин "неоднократно настоятельно обращался к западному сообществу и призывал их не кормить с руки террористов международных", потому что рано или поздно они ударят по самому Западу.

"Не послушались. И многие страны мира столкнулись с чудовищными проявлениями международного терроризма. Случилось много трагедий. Вот очень хочется, чтобы люди не забывали эту историю", - заявил Песков.