Последнее обновление: 19.06.2023 09:35

Кандидат в президент США допускает вторжение РФ в страны НАТО

Бывший вице-президент США и кандидат в президенты страны на выборах 2024 года от республиканцев Майк Пенс считает необходимой поддержку Украины, поскольку уверен, что в случае победы над ней российская армия перейдет границу одной из стран НАТО, заставив американских военных бороться за союзников.

«Я ожидаю, что если Россия победит Украину, то не пройдет много времени, прежде чем российская армия перейдет границу, когда наши мужчины и женщины в униформе должны пойти сражаться, - заявил Пенс в интервью телеканалу NBC News, передает УНН.

При этом, Пенс уточнил, что речь может идти о пересечении границы таких союзников США по НАТО как Польша, Эстония, Латвия или Литва.

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