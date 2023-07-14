Байден считает, что Путин не применит ядерное оружие

Президент США Джо Байден заявил об отсутствии "реальной перспективы" использования Россией ядерного оружия в войне против Украины.

На вопрос о возможных действиях России в контексте попытки мятежа группы Вагнера американского президента попросили прокомментировать возможность использования ядерного оружия.

"Я не думаю, что есть реальная перспектива использования Путиным ядерного оружия. Не только Запад, но и Китай и остальной мир сказали: "Не прибегайте к этому. Не делайте этого", – сказал Байден на пресс-конференции в Хельсинки по итогам встречи с лидерами Северной Европы в четверг.

Он отметил, что война в Украине не будет длиться годами, поскольку Путин со временем примет решение, что это не в интересах России.

"Я не думаю, что война может длиться годами по двум причинам. Во-первых, я не думаю, что Россия может поддерживать войну вечно, прежде всего учитывая ресурсы и потенциал. Во-вторых, я думаю, что сложатся обстоятельства, при которых в конце концов президент Путин решит, что это не в интересах России – экономически, политически и в других – продолжать эту войну", – сказал Байден.

В то же время он сказал, что не может предсказать, как закончится война.

"Моя надежда и мои надежды: вы увидите, что Украина достигнет существенного прогресса в наступлении", – сказал Байден, добавив, что со временем это создаст возможность урегулирования по переговорам.

Байден также заявил, что президент Путин уже проиграл войну: "Нет никакой возможности, чтобы он выиграл войну в Украине. Он уже проиграл эту войну".

Он отметил, что Россия продолжает попытки вмешиваться в выборы в США, а на вопрос о возможных действиях главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина ответил: "Да бог его знает, что он может сделать".

"Мы даже не знаем, где он находится и в какой ситуации. Я бы на его месте был осторожным с тем, что им, я бы тщательно изучал, что мне предлагают на обед. Если коротко: я не знаю и никто не знает", – добавил американский лидер.