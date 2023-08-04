США в ООН: Надо сказать Москве "Хватит!"

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время председательства на заседании Совета безопасности ООН по продовольственной безопасности осудил превращение Россией голода в оружие в полномасштабной войне против Украины.

Глава американской дипломатии в выступлении во время дебатов в Совбезе ООН подчеркнул, что полномасштабное вторжение России в Украину привело к атаке и на мировую продовольственную систему.

Вспомнил он и решение России выйти из "зерновой сделки", которая позволила Украине экспортировать миллионы тонн продовольствия из своих черноморских портов. Блинкен подчеркнул, что действия РФ привели к росту цен на зерно более чем на восемь процентов.

"Каждый член этого Совета, каждый член ООН должен сказать Москве: "Хватит! Хватит использовать Черное море для шантажа. Хватит использовать самых уязвимых людей в мире как рычаг влияния. Хватит этой неоправданной, бессовестной войны", – заявил госсекретарь.