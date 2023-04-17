Последнее обновление: 17.04.2023 11:49

Страны G7 договорились лучше реагировать на уклонение от санкций и поставки оружия России

Министры иностранных дел стран G7 на встрече в японской Каруидзаве договорились усилить контроль за соблюдением антироссийских санкций и лучше реагировать на поставки оружия третьими странами в Россию.

Об этом говорится в заявлении на сайте МИД Японии, которая сейчас председательствует в G7.

"Они договорились об усилении координации для предотвращения и реагирования на уклонение от санкций, а также на поставки оружия третьими сторонами в Россию", – говорится в сообщении.

Кроме того, министры иностранных дел G7 подтвердили, что они остаются преданными усилению, полной координации и применению санкций против России, а также продолжению решительной поддержки Украины.

Они подчеркнули, что Россия должна немедленно и безоговорочно вывести все силы и технику из Украины.

В дополнение к осуждению заявления Путина о развертывании тактического ядерного оружия в Беларуси, министры иностранных дел G7 подтвердили, что безответственная ядерная риторика России является неприемлемой.

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