G7 допускает временный запрет на услуги транспортировки российской нефти по всему миру

Лидеры стран G7 на саммите в Баварии договорились изучить возможность введения полного запрета на услуги по перевозке сырой нефти и нефтепродуктов из России, пока их не станут продавать по цене, согласованной международным сообществом.

"Что касается нефти, мы рассмотрим ряд мер, в том числе варианты возможного введения всеобъемлющего запрета на все услуги, которые позволяют осуществлять морские перевозки российской сырой нефти и транспортировку нефтепродуктов по всему миру, пока нефть не станут приобретать по цене или ниже цены, согласованной в консультациях с международными партнерами", - говорится в совместном коммюнике стран G7.

При этом, подчеркивается в документе, в процессе изучения такого варианта мер, страны G7 также рассмотрят механизмы смягчения последствий от ограничений, чтобы гарантировать, что "наиболее уязвимые и пострадавшие страны сохранят доступ к энергетическим рынкам, в том числе из России".

В заявлении отмечается, что в G7 призывают страны, которые придерживаются тех же позиций, присоединиться к соответствующим мерам, передает Интерфакс.

Помимо этого, по итогам саммита в Баварии в G7 вновь заявили о приверженности поэтапному отказу от российских энергоресурсов. "Большая семерка" объявила о намерении искать пути сокращения доходов России от углеводородов, "поддерживая стабильность на мировом рынке энергоресурсов и минимизируя негативные экономические последствия, особенно для стран со средним и низким уровнем дохода".

Страны G7 также призвали Китай "оказать давление на Россию, чтобы она немедленно выполнила юридически обязывающий вердикт Международного Суда от 16 марта 2022 года и соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН (касающиеся ситуации на Украине - ИФ) (...), а также немедленно и безоговорочно вывела свои войска с Украины".

"Семерка" приветствовала решение ЕС изучить с международными партнерами способы сдерживания роста цен на энергоносители, включая возможность введения временных пределов цен на импорт. В G7 выразили стремление противодействовать рискам безопасности энергоснабжения, вызванным обстановкой на Украине.

Лидеры G7 условились и далее сокращать зависимость от гражданских, ядерных и сопутствующих товаров из России и при этом помогать другим странам, которые стремятся диверсифицировать свои поставки.

Помимо этого, в G7 выразили приверженность защите беженцев, в том числе, с Украины, поддержке вынужденных переселенцев, обеспечению соблюдения прав и свобод человека.